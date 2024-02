Pasquale Mazzocchi ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida tra Milan e Napoli: tutte le dichiarazioni

SCONFITTA – «È normale che una squadra che viene da un anno importante con questo modulo si trova meglio. Quando si subiscono tanti gol però il mister si deve riadattare».

POCHI GOL IN TRASFERTA – « Quando giochi davanti ai tuoi tifosi è sempre un’arma in più. Meritavamo qualcosa in più per le occasioni create ma non dobbiamo uscire scontenti dal campo a parte il risultato».

MODULO – «Voi avete giocato a calcio molto prima di me. Non è il modulo che ti porta a fare delle prestazioni importanti. Noi cerchiamo di seguire il mister. Questa sera meritavamo qualcosa di più del Milan anche se loro nelle ripartenze avevano una gamba importante».

