Conferenza stampa Mendilibar post Siviglia Juve: le dichiarazioni del tecnico spagnolo dopo il match del Sanchez-Pizjuan

José Luis Mendilibar ha parlato in conferenza stampa dopo Siviglia Juve. Le parole.

RIMONTA – Abbiamo rimontato una grande squadra, italiana. Abbiamo avuto pazienza di attaccarli, è stato difficile aprire il barattolo. Il gran gol di Suso ci ha aiutato a tenere duro ea risollevare la partita.

GOL DI VLAHOVIC – Cosa ho pensato? Di continuare lo stesso, giocando vicino all’area opposta. Fino ad allora era stato con i cross e non avevamo chiuso troppo. Forse non si aspettavano il gran gol di Suso. Non ho pensato di perdere. Loro, contro di noi, ci hanno creato problemi. Ma dovevamo insistere, non potevamo fermarci e smettere di attaccare. Anche la Juve fa male.

CONDIZIONI SQUADRA – La cosa più importante è la testa, la mente. Non stare bene fisicamente non è così importante, aiuta di più a metterci e vedere cosa fa il tuo compagno. Qualcosa fa male e tu continui… Vedere vicino l’obiettivo della finale è stato bello e l’abbiamo raggiunto.

ESPULSIONE ACUNA – È difficile per lui ottenere il secondo cartellino giallo per aver perso tempo in teoria. Marcos voleva uscire, non gli abbiamo dato alternative e l’arbitro gli ha dato il secondo cartellino. Non so se sapeva che ne avevo già uno. Non vedi molti casi con questo. Né è stata una perdita esagerata.

NAVAS E GIL – Jesus voleva continuare per altri cinque minuti e gli abbiamo detto di no. La gente in panchina ha voluto godersi quei minuti, la maggior parte era stanca e si sta riprendendo con il riposo. Credo che nessuno stia fuori per una settimana. Lo stesso per tre giorni, devono giocare di nuovo.

