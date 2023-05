Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato dopo la vittoria degli spagnoli sulla Juventus: ecco cosa ha detto

Suso ha parlato a Dazn dopo Siviglia Juve.

VITTORIA – «Conosco bene la Juve, è una squadra forte come lo era il Manchester United. Noi siamo contenti per la partita che abbiamo fatto e per essere andati in finale».

FINALE CON LA ROMA – «Loro hanno una squadra costruita come vuole Mourinho, è un grande tecnico che sa come giocare queste gare. Adesso noi dobbiamo pensare alle ultime partite di campionato però, dopo penseremo alla finale».

The post Suso a Dazn: «Juve forte, ma in finale andiamo noi e siamo contenti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG