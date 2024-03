Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di Serie A Bologna-Inter, ecco la sua intervista

RAPUANO – «Abbiamo parlato molto educatamente sulle situazioni finali di gioco. Penso che alla fine non si gioca il recupero, però lo sappiamo e ci dobbiamo abituare»

ZIRKZEE – «Aveva un piccolo fastidio ma spero non sia niente».

BOLOGNA-INTER – «Oggi abbiamo pagato una disattenzione. Sono una squadra che se va in vantaggio diventa difficile da attaccare. Loro difendono molto bene l’area e ripartono. Dobbiamo migliorare la nostra concentrazione».

RISULTATO E PERDITA DI TEMPO – «Da parte mia sono molto contento e soddisfatto per quanto fatto in campo. Io mi arrabbio ogni tanto perché a volte sembra che siamo noi a perdere tempo, cosa che però non abbiamo mai fatto. Io non voglio criticare l’Inter ma questo tipo di cose vanno migliorate nel nostro campionato, è tutto da guadagnare. Detto questo, complimenti all’Inter perché meritano di essere dove sono. Noi dobbiamo continuare il nostro lavoro, migliorarci e ritrovare continuità».

GOL SUBITO – «Di queste cose ne parleremo con i ragazzi».

RUSH FINALE – «Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo recuperare energie, ma anche oggi abbiamo dimostrato che fisicamente stiamo bene».

ODGAARD – «Jens oggi mi è piaciuto tantissimo, sia in fase difensiva che offensiva. E’ un ragazzo che giocando da subentrante aiuta sempre la squadra, e oggi dall’inizio ha fatto una grande partita. Sono molto contento per lui».

