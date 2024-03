L’allenatore del Bologna Thiago Motta non è molto deluso per la sconfitta subita per mano dei nerazzurri.

Thiago Motta ha commentato la gara persa contro l’Inter ai microfoni di DAZN. “Non so dire che sensazioni ho, hanno un sapore strano. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma: per competere con loro bisogna fare bene sotto tutti gli aspetti. Abbiamo giocato bene, con coraggio, non abbiamo lasciato le transizioni e abbiamo preso un gol evitabile, soprattutto contro l’Inter. Loro sanno gestire bene la partita, alla fine non si è giocato quasi niente ma è diventata un’abitudine nel nostro campionato. Devo solo fare i complimenti all’Inter, sta meritando tutto quello che ha”.

Rammarico

“Nei 5′ di recupero si è giocato pochissimo, quasi niente. Noi come Bologna non lo possiamo controllare, ma abbiamo fatto una buona prestazione: per competere con l’Inter di oggi devi fare bene in tutte le fasi. Il gol si poteva evitare, andare in svantaggio con loro non è facile”.

L’analisi

“Il nostro primo tempo così così penso sia merito dell’Inter, una grande squadra, molto complessa da affrontare. Sanno difendere bassi, quando pressano hanno fisicità e pressano coprendo anche gli spazi indietro. Nel primo tempo la partita per noi era più bloccata, poi prendendo il gol diventa più difficile. Rischi di andare avanti e prendere contropiedi in cui ti possono chiudere la partita. Siamo stati in gara fino alla fine alla ricerca del pareggio ma non l’abbiamo trovato, merito dell’Inter che è forte. C’è solo da fare i complimenti, hanno dimostrato di avere forza”.

Sul video di Materazzi in cui si diceva che nel 2010 Motta mangiava la carbonara

“Il segreto era la carbonara (ride, ndr), finita la storia. Grazie per il video, bellissimo, l’avevo visto. La carbonara la mangiavo, però oggi sono anche altri tempi e sto invecchiando. Ora stanno uscendo tanti altri centrocampisti e ora fanno più attenzione all’alimentazione. Lo facevamo anche noi, ma è vero che mangiavo la carbonara prima della partita. Se quello è il segreto inizieremo anche con i nostri ragazzi (ride, ndr)“.

