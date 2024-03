Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Bologna

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH – «Siamo molto felici. Abbiamo onorato il compleanno dell’Inter con una vittoria che per noi era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue, abbiamo ampiamente meritato il vantaggio nel primp tempo. Nel secondo è salito il Bologna, un’ottima squadra. Abbiamo sofferto un po’ la stanchezza e il pensiero alla partita importantissima di mercoledì. Fare gol da terzo a terzo è una soddisfazione incredibile per me e per tutto lo staff».

LA MIA CENA PROMESSA ALLA SQUADRA IN CASO DI GOL DA TERZO A TERZO? – «Dovremo trovare il tempo, perché questi ragazzi mi hanno regalato tantissime emozioni, trofei e vittorie. Gliene devo tante. Giocando così tanto non è facile trovare il tempo, ma sicuramente troverò il modo».

COSA È MANCATO NEL SECONDO TEMPO? – «Primo tempo ottimo, abbiamo giocato bene a calcio. Nel secondo tempo il Bologna è cresciuto, le pressioni erano più forti e noi abbiamo occupato meno bene il campo. Abbiamo giocato meno bene tecnicamente e abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo fatto tutti insieme un po’ di densità bassa. Ci capita poco di farlo, oggi lo abbiamo fatto più del dovuto. Era la sesta partita in 20 giorni. Mi dispiace per Arnautovic che si sentiva qualcosina, anche Augusto non si sentiva il polpaccio libero a fine primo tempo. Speriamo che rientrino presto con noi».

GODERSI I RISULTATI? – «Un pensiero che faccio assieme alla mia famiglia e allo staff. Il calcio va molto forte, essendo all’Inter abbiamo l’obbligo di ripresentarci ogni 72 ore nel migliore dei modi. Stiamo facendo qualcosa di straordinario in campionato ma non siamo ancora sicuri dell’obiettivo che abbiamo. Oggi non era semplice. Ho la fortuna di allenare una squadra forte e consapevole».

SULL’ATLETICO – «L’Atletico è una squadra che cambia tantissimo tra il giocare in casa o in trasferta, sappiamo che cosa troveremo. Cercheremo di prepararci bene per mercoledì. Chiaramente il fattore campo qualcosa influirà ma la prepareremo nel migliore dei modi perché è un obiettivo che ci siamo prefissi di andare avanti».

CAMBI TATTICI DELL’ATLETICO – «Oggi ha fatto qualche cambio, avevano fuori qualche giocatore che cercheranno di recuperare. Sappiamo che troveremo un bell’ambiente ma ci siamo abituati. Penso ad Oporto e Lisbona dello scorso anno».

LE SCUSE DI BARELLA – «Gli fa onore, l’ho sentito. E’ stato un bellissimo gesto. Noi allenatori a volte siamo i primi a sbagliare per l’adrenalina».

