Conferenza stampa Mourinho, il tecnico della Roma parla così alla vigilia del match di Europa League contro il Servette

José Mourinho ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Servette.

MIGLIORAMENTI – «Ho fiducia nei giocatori e nel mio staff. Non stare in panchina può avere un piccolo impatto, ma dipende da come va la partita. Abbiamo vinto o perso con me non presente in panchina. Dopo la vittoria contro l’Empoli un altro allenatore sarebbe stato valutato in un altro modo, mentre con noi pare che è stato normale vincere 7-0. Oggi abbiamo lavorato in vista contro il Servette au fase difensiva e fase offensiva, ma senza grande intensità ovviamente. Il punto è questo».

TANTE PARTITE – «Il calendario è un problema per tutti i club in Europa. Comunque ho già detto che Dybala sarà in panchina, così come anche altri riposeranno. Vogliamo vincere, non sarà un turnover totale».

