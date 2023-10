José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, punta il dito verso Orsato e l’arbitraggio del match pareggiato con il PSV

Il tecnico del Siviglia José Luis Mendilibar ha così parlato a MovistarTV dell’arbitraggio in occasione del 2-2 con il PSV di ieri.

LE PAROLE – «Nel secondo tempo abbiamo avuto il controllo della partita e abbiamo creato occasioni ma siamo stati un po’ maltrattati dalle decisioni arbitrali. Non so se fosse fallo di mano o meno, rigore o meno, ma ci hanno detto che il VAR non poteva intervenire e l’arbitro non ha rivisto. Non è stato giusto dal nostro punto di vista».

