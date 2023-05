Conferenza stampa Mourinho, l’allenatore della Roma parla alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Europa League.

FINALE MERITATA – «Certo è un percorso lungo, diversamente dal nostro avversario che viene dalla Champions. Abbiamo fatto 14 gare e ci meritiamo di essere qui. È dal media open day che diciamo che ce la meritiamo, abbiamo lavorato questo titolo».

FUTURO – «Penso che se qualcuno ha una domanda simile deve farla a Mendilibar che non ha il contratto. Ho parlato coi due miei capitani e a loro ho spiegato le cose in maniera obiettiva. Non vogliono che rispondano, ma sanno cosa voglio io, è una situazione diversa dai tempi dell’Inter perchè con il Real era comunque tutto fatto. Adesso non ho nulla. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, non vediamo l’ora di giocarcela».

AVVERSARIO – «Il budget che ha il Siviglia non è lo stesso della Roma. Noi abbiamo giocatori che lo scorso anno giocavano nella Squadra B, Mendilibar p della mia stessa generazione e quindi siamo alla pari. Anche per i giocatori è lo stesso. Loro hanno più esperienza, noi giochiamo insieme da due anni».

COME STA DYBALA – «Nessuno mi chiede di lui? Domani potrà giocare 20 o 30 minutini».

