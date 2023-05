Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha voluto elogiare il tecnico del Bologna per quanto fatto quest’anno.

Il sito Planetwin365.news ha intervistato Javier Zanetti che ha parlato così del calcio italiano. “Bisogna fare al Napoli grandissimo applauso per aver disputato fin dall’inizio un campionato incredibile. E’ un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, hanno conquistato con pieno merito il titolo”.

“Sono contento anche per il Bologna e per Thiago Motta, che è stato un mio compagno. Conosco le sue grandi qualità come uomo e quanto può insegnare ai suoi ragazzi, il modo di giocare della squadra rispecchia pienamente ciò che lui interpretava come giocatore Il fatto che tre club italiano siano arrivati in finale è molto importante. Bisogna mantenere questo trend e dargli continuità. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare rispetto alla Premier League e alla Bundesliga ma già il fatto che sia tornata ad alti livelli è un passo fondamentale“.

L’articolo Zanetti: “Bisogna fare i complimenti al Napoli ma anche a Thiago Motta” proviene da Notizie Inter.

