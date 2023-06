Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dei nerazzurri e sulla Finale di Champions

Intervistato da Planetwin365.news, Javier Zanetti si è espresso su alcuni temi riguardanti la stagione dell’Inter, tra campionato e finale di Champions League.

SULLA FINALE –: «Speriamo che sia un punto di partenza affinché il calcio italiano torni ai livelli che gli competono. Il fatto che tre club siano arrivati nelle tre finali europee è molto importante, ma bisogna mantenere questo trend e dargli continuità. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare rispetto alla Premier League e alla Bundesliga ma già il fatto che sia tornata ad alti livelli è un passo fondamentale».

SUL CAMPIONATO –: «Bisogna fare un grandissimo applauso al Napoli per aver disputato fin dall’inizio un suo campionato incredibile. È un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, complimenti a loro per aver conquistato con pieno merito il titolo».

L’articolo Zanetti: «Finale di Champions? Speriamo sia un punto di partenza» proviene da Inter News 24.

