Conferenza stampa Natan, il neo difensore del Napoli si presenta al suo nuovo pubblico: le dichiarazioni del brasiliano

Il difensore brasiliano Natan, in conferenza stampa, si è così presentato al Napoli.

LE PAROLE – «Non parlo ancora bene ma proverò a parlare in italiano. Il 3 l’ho scelto perché lo usavo nelle giovanili del Flamengo, ma so che era di Kim e ho rispetto per lui. Ho lavorato molto in Brasile per far si che un grande club come il Napoli potesse chiamarmi. Sono un difensore veloce e grintoso e con una buona tecnica. A chi mi ispiro? A Thiago Silva. Mi piace giocare sia centrale che a sinistra, ma preferisco la prima. Juan Jesus e Mario Rui mi stanno aiutando molto, sia dentro il campo che fuori».

