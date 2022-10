Conferenza stampa Pioli: «La squadra ha saputo soffrire e le nostre qualità ci hanno fatto vincere la partita». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Verona. Ecco le parole del tecnico del Milan:

PARTITA – «Partita difficile, cominciata bene. Poi abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo allungati, concedendo qualcosa di troppo. Ma come al solito la squadra ha saputo soffrire e le nostre qualità ci hanno fatto vincere la partita».

BICCHIERE COLMO – «Il bicchiere è colmo. Siamo riusciti per la prima volta a vincere tre gare consecutive in questo campionato. Stiamo crescendo, forse potevo cambiare qualcosa di più all’inizio, ma sappiamo quanto sia importante questa fase della stagione, e ripartire con una vittoria è il modo migliore per affrontare questo periodo»

CRESCITA – «Sapevamo benissimo cosa avrebbe fatto Bocchetti, vuole continuare un percorso che il Verona conosce bene, quindi le posizioni erano quelle, anche se non pensavo giocasse Depaoli. Qualche errore l’hanno indotto loro con la pressione, qualche errore l’abbiamo commesso noi. Ma vincere queste partite difficili significa che stiamo crescendo a livello mentale e di consapevolezza, e che non molliamo mai. Questa è una qualità che la mia squadra ha dentro e sa tirare fuori nei momenti importanti»

ADLI, THIAW E TRAORE’ – «Per Adli non è stata una partita semplice, ma me l’aspettavo, era marcato a uomo. Ha comunque lavorato bene, è stato una buona presenza. Thiaw ha lavorato bene e ha qualità importanti. Traorè lo seguiamo con interesse, come gli altri giocatori della Primavera»

CONVINZIONE – «So che possiamo giocare meglio, lo sanno anche i ragazzi, ma la crescita caratteriale è importante e ci permette di superare ostacoli difficili come questi. Speriamo di poter recuperare qualche energia e anche qualche giocatore: ci aspetta un periodo importante, di gare che non dico che saranno decisive per tutta la stagione, ma ci andiamo vicino»

