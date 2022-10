Origi a Milan Tv: «E’ la partita in cui ho giocato più minuti da quando sono qua…». Le parole del belga

Origi ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria contro il Verona. Ecco le parole dell’attaccante belga del Milan:

PARTITA – «Volevamo ottenere i tre punti, siamo una squadra unita che voleva dimostrare».

INGRESSO IN CAMPO – «E’ la partita in cui ho giocato più minuti da quando sono qua. Avevo bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione. Ero a disposizione dalla gara di Londra, poi mi sono inserito sempre di più e ho giocato circa 45 minuti»

MONZA – «Faremo di tutto per preparare bene tatticamente questa partita con una settimana intera disposizione»

