Conferenza stampa Pioli, le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista del match di domani con il Borussia Dortmund

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia del match di Champions con il Borussia Dortmund.

ALLENAMENTO CON I CORI DEL DORTMUND «Nata guardando le partite del Borussia, per preparare la squadra a quello che li aspetta in campo, credo che i ragazzi in campo non sentiranno nemmeno la mia voce»

PARTITA DECISIVA «Partita importante per lo sviluppo del girone, sicuramente peserà, la vogliamo impattare bene, loro in casa in Champions non perdono da due anni, ma siamo fiduciosi»

CHI DAVANTI ALLA DIFESA – «Dipenderà dalla mezzala che vorrò utilizzare, con una mezzala di inserimento giocherà Musah in quella situazione, altrimenti se ne vorrò uno di palleggio giocherà Reijnders»

VITTORIE – «Le vittorie aiutano a crescere, conterà solo la partita di domani»

