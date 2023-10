Manca pochissimo a San Siro per Inter-Benfica, gara valida per i gironi di Champions League; l’atmosfera al Meazza è già calda.

Simone Inzaghi e Roger Schmidt hanno scelto i 22 giocatori da mandare in campo: non ci sono sorprese per quel che riguarda l’Inter. Darmian si accomoderà in panchina così come De Vrij ed il ristabilito Cuadrado; tornano dal primo minuto Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez che non sono stati titolari a Salerno sabato scorso. In difesa c’è l’esperienza di Pavard sul centrodestra mentre ad affiancare il capitano in attacco ci sarà Marcus Thuram. Nel Benfica ci sono alcune vecchie conoscenze come Angel Di Maria e l’ex Joao Mario che però a sorpresa non parte del primo minuto; suggestiva la presenza in porta di Trubin, molti ricorderanno che l’estremo difensore era un obiettivo dichiarato dei nerazzurri prima che andasse appunto alle Aquile. Ecco le formazioni ufficiali.

Anatolij Trubin

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryam, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

BENFICA(4-2-3-1): Trubin, Bah, Otamendi, Morato, Bernat; Joao Neves, Kocku; Di Maria, Aursnes, Rafa Silva; Neres. All.: Schmidt.

L’articolo Inter-Benfica, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG