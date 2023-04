Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero dopo la sfida tra la Roma e il Milan. Le dichiarazioni

(Inviato all’Olimpico) – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la Roma.

EMOZIONI DELLA PARTITA – «E’ un po’ quello dei miei giocatori, non sono completamente felice perchè volevamo vincerla. L’abbiamo approcciata bene, l’abbiamo controllata ma siamo stati poco pericolosi per merito loro, ma sapevamo che loro in casa subiscono poco. Non siamo stati molto precisi e per il tipo di partita che è venuta fuori è diventato ancora più difficile giocare con più intensità».

COSA E’ MANCATO – «Uno la velocità della palla, andava fatto più veloce per aprire le spazi e trovare qualche giocatore in più. Poi la precisione nelle sponde, negli uno contro uno che poteva darci qualche situazione più favorevole».

COSA SI ASPETTA DALLE PROSSIME GARE – «Non ho detto che è un risultato bugiardo, ho detto che avremmo voluto vincere. Poi non abbiamo pensato all’ultima volta che abbiamo giocato qua, abbiamo approcciato bene e controllato bene, serve più velocità e meno frenesia perchè nella ripresa mancavano 20 minuti e giocavamo come mancassero 30 secondi. Se la Roma ha preso solo 2 o 3 gol nel 2023 non siamo marziani che veniamo qua e facciamo 4 gol. Sono fiducioso, poi è chiaro che questo è il periodo decisivo con 7 partite in 21 giorni. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più se vogliamo ottenere di più in campionato e portare avanti il sogno Champions».

DIFFICOLTA’ SULLA FASCIA SINISTRA – «E’ normale che gli avversari abbiano preparato la gara in modo aggressivo. Abbiamo trovato buone situazioni da quella parte, Rafa poteva andare più in profondità piuttosto che prenderla sui piedi. Oggi non siamo stati bravi nel portare la palla da una parte all’altra, abbiamo insistito solo su una fascia. Non abbiamo trovato sempre la superiorità numerica dall’altro lato».

PERIODO DI RILANCIO – «Il periodo difficile è alle spalle, adesso è tutta un’altra cosa la squadra. Stiamo bene, vogliamo fare la partita e vincerla, dobbiamo essere positivi».

MOURINHO HA DETTO CHE HA DUE SQUADRE – «Sono contento del gruppo nel modo più assoluto, sono ragazzi forti e seri e guardo in casa mia, non conosco la situazione del mio collega e non faccio certe valutazioni».

TURNOVER MASSICCIO – «Alla fine tutti i giocatori fanno un buon minutaggio. Ora sarà inevitabile. Oggi pensavo a questa partita, non ho fatto le scelte per mercoledì ma è inevitabile fare valutazioni. Poi quanto e in che quantità non posso dirlo, lo vedremo. Ci aspettano però delle partite di un’importanza altissima in Serie A e in Europa, devo mettere giocatori che stanno bene fisicamente e mentalmente. Arriviamo bene a questo finale, con buona mentalità».

