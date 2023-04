In caso di una vittoria nel match di domani contro la Salernitana e in caso di sconfitta della Lazio, il Napoli potrà festeggiare lo scudetto

In caso di una vittoria nel match di domani contro la Salernitana e in caso di una sconfitta della Lazio contro l’Inter a San Siro, il Napoli potrà già festeggiare lo scudetto il terzo scudetto della sua storia. Ecco le reazioni dei suoi tifosi sul web.

Si festeggerà lo #Scudetto del @sscnapoli in ogni angolo del globo #terracqueo da New York a Madrid , da Londra a Pechino ma soprattutto a #Napoli Quindi se volete le porte della nostra citta' sono aperte a TUTTI . #TerraMia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dytJkFwvZ8 — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) April 29, 2023

Il vento è girato, irrompendo caldo da Sud all'improvviso. Lo #Scudetto, dopo 21 anni in Pianura padana, ha fatto la valigia ed è pronto a rivedere il mare di #Napoli. Sarà un viaggio di quelli che non si dimenticano, da fare invidia a tanti. Troppi.

Goditelo tutto, Tricolore! pic.twitter.com/nK86Bt7clk — Angelo Forgione (@angelo_forgione) April 29, 2023

Cresce dunque l’attesa in tutti i quartieri della città, con tutta Napoli che sarà letteralmente bloccata per ore, forse anche per giorni.

