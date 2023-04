Le parole di Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, dopo il pareggio dei rossoneri contro la Roma arrivato con un suo gol

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Gol importante, ma più importante è la squadra. Peccato che non abbiamo preso i tre punti perché erano molto importanti per noi. Usciamo così così, contenti per il punto, ma ci servivano tre punti. Però, dai, concetriamoci ora sulla fine della stagione. I dettagli hanno fatto la differenza. Partita molto difficile, difficile trovare spazi… Vabbe, 1-1: guardiamo alle prossime partite. Dobbiamo andare avanti».

