Christian Pulisic si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla tournée negli USA, dove si trova insieme al Milan

Intervenuto in conferenza stampa dagli Stati Uniti d’America, uno dei nuovi arrivati al Milan, Christian Pulisic, si è presentato così. Queste le sue parole direttamente dal luogo della tournée estiva dei rossoneri.

LE PAROLE – «Sono molto felice di essere qui. Contento di esser tornato negli USA per il ritiro pre stagionale. Voglio essere parte di questa squadra. Perché ho scelto il Milan? Ho avuto una conversazione con l’allenatore, ho capito subito che lui mi voleva qui. Mi ha detto di essere molto concreto e dare tutto quello che posso a questa squadra. La conversazione con lui non è durata tantissimo, mi è bastato qualche parola per convincermi a trasferirmi qui. Non so ancora parlare in italiano. Devo ancora abituarmi alla nuova cultura, voglio imparare il prima possibile la lingua. Mi faccio capire in qualche modo parlando lo spagnolo. Al Chelsea non è andata bene per me, non mi sarei mai immaginato da bambino di arrivare a giocare per questo tipo di squadre. Essere qui, aver giocato nel Chelsea e ora essere al Milan è qualcosa di incredibile, di speciale. Spero di poter vincere con questa squadra. Pioli mi ha fatto capire che questo era il club giusto per me. Quando giochi vuoi sempre vincere, anche se sono delle amichevoli».

The post Conferenza stampa Pulisic: «Felice di essere qui, ho scelto il Milan grazie a Pioli» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG