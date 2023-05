Conferenza stampa Semplici, il tecnico dello Spezia ha parlato in vista del match contro il Milan: le dichiarazioni

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza in vista del match con il Milan.

SITUAZIONE DIFFICILE – «Ai ragazzi ho detto di non pensare all’importanza della gara stessa, ma di fare ciò che abbiamo provato. Con la Cremonese abbiamo giocato con grinta, personalità, determinazione, eabbiamo provato a fare quello che dobbiamo fare. Quando esci con un ko è normale pensarci, ma il lavoro fatto domenica ci è servitoa cercare di escludere le negatività del risultato e andare avanti convinti. Possiamo giocarcela fino in fondo, dobbiamo portare però a casa i risultati che ci mancano».

IMPRESA COL MILAN – «Guardando i numeri parliamo chiaro, abbiamo fatto 8 gol e ne abbiamo subiti 17 nelle ultime undici fare. Abbiamo creato tanto per fare risultato ma abbiamo subito gol, serve una diversa fase di attenzione in difesa e in attacco, cercando di proporre ed essere più cinici, cattivi, buttando dentro tutto ciò che abbiamo. Dobbiamo prenderci quello che meritiamo e che fino ad ora non è arrivato».

