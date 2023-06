Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico bianconero dopo la sfida tra Roma e Spezia. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Leonardo Semplici, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Spezia di Serie A.

RIGORE CHE HA DECISO LA PARTITA – «Il rammarico c’è, ma sapevamo di giocare contro una squadra forte con un pubblico straordinario. Dispiace aver preso gol alla fine del primo tempo, siamo entrati bene nel secondo tempo, ma poi c’è stato questo episodio del rigore alla fine. La loro bravura ci ha messo in difficoltà. Io non ho rivisto il rigore, ma i miei giocatori mi hanno detto che era dubbio. Da martedì ci prepareremo al meglio per lo spareggio. Avevamo tante assenze, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e sono soddisfatto della squadra. Spero domenica di poter schierare un undici che ci permetta di salvarci».

SPEZIA IN FASE CALANTE – «Qualcosa sbagliamo nel gol, ma questa partita era difficilissima. La squadra ha dato tutto e nei cambi non avevamo tanta disponibilità. Alla fine della stagione siamo arrivati in difficoltà sotto l’aspetto degli infortunati in rosa. Dispiace per questa sconfitta, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Hanno dato tutto fino alla fine e questo mi fa ben sperare per la prossima gara».

SITUAZIONE DI CLASSIFICA – «Io posso parlare delle 15 partite che ho fatto. Con la Cremonese ad esempio potevamo fare un risultato diverso. Alla fine conta il risultato e non i se ed i ma. C’è questa appendice e ce la andremo a giocare fiduciosi».

SPAREGGIO – «La squadra, a parte con il Torino, parte con una buona mentalità. A Cremona per la prestazione fatta meritavamo di più. Bisogna prepararsi al meglio per lo spareggio. E’ chiaro che c’è dispiacere perché stasera con un pareggio ci potevamo salvare. Speriamo di recuperare qualche giocatore come Ekdal».

ERRORI – «Il picco negativo lo abbiamo avuto con il Torino. In queste ultime partite abbiamo sbagliato qualcosa. Contro il Torino abbiamo perso la nostra stabilità di gioco, abbiamo fatto degli errori, compreso io, ma le ultime gare sono state sempre state discrete a livello di prestazione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG