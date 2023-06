Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il match giocato dai bianconeri contro l’Udinese

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Udinese-Juve.

RINGRAZIAMENTI – «Non parlo della partita o del terzo posto. Abbiamo migliorato l’annata dell’anno scorso con tutti gli imprevisti. Mi scuso, sono venuto qui per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, che hanno portato a fondo questa annata. Sono orgoglioso di questa squadra e di questi uomini che hanno lavorato con professionalità, passione e pazienza. Chiudiamo qui e il resto non conta».

COMMOZIONE – «Mi sono commosso perchè è stata un’annata difficile ma anche bella. Ringrazio tutti, non ho tanto da dire. La partita è fine a sè stessa. Abbiamo chiuso con una vittoria in trasferta. Ringrazio chi ha lavorato con me alla Continassa»

DA DOVE RICOMINCIA – «Domani vado a casa. Ho il mio nipotino, ho mio figlio, qualche cavallo che corre… A luglio ci penserà la società a pianificare come è normale che sia. Calvo ci dirà cosa farà la società il prossimo anno. Ringrazio tutti».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG