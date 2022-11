Sergio Ramos, difensore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus

Sergio Ramos, difensore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

RICONQUISTARE LA NAZIONALE – «Domani è un match importantissimo di Champions ma è chiaro che la Nazionale è un’altra cosa, difendere i colori della mia Nazione. Non ho più potuto giocare a causa di infortuni: ora sono rientrato e sono a disposizione della mia squadra e della Nazionale. Io ho il sogno di vincere il Mondiale, giocare questa partita in Champions mi aiuterà a riprendere il livello necessario. È il ct che deve decidere comunque».

MEGLIO AVERE MESSI COME AMICO O RIVALE – «Certo meglio come amico, come nemico è un brutto cliente. È un giocatore fantastico, siamo tutti dei professionisti. Magari è un po’ più grande ma non ha smesso di avere prestazioni al top. Per noi è un privilegio giocare con lui. Pensa al Mondiale? Non lo so, lo vedo sempre concentrato. Quest’anno come l’anno scorso. L’occasione di giocare un Mondiale è sempre l’occasione migliore della carriera. Magari non ce l’ha ancora in testa, io lo vedo sempre concentrato partita dopo partita. Forse cerca di conservarsi un po’? Non posso dirlo, è sempre al massimo livello giorno dopo giorno. Bisognerebbe farla a lui questa domanda. Ho giocato con lui, ci siamo allenati insieme. Lo vedo nel quotidiano e secondo me non ha questa idea di preservarsi perché non funziona».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Conferenza stampa Sergio Ramos: «Voglio riconquistare la Nazionale. Messi? Meglio averlo come amico» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG