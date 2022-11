Tonali: «L’unico errore che non dobbiamo fare è pensare al pareggio». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa dell’unico errore che il Milan non dovrà fare domani. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Domani non dobbiamo entrare in campo col pensiero di pareggiare, è l’unico errore che non dobbiamo fare. È difficile ma siamo giocatori maturi che sanno che la partita è difficile».

