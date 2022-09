L’allenatore del Bologna Thiago Motta presenta la partita contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le parole alla vigilia del match dello Stadium

JUVENTUS – «Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l’avversario è in possesso noi, tutti insieme dobbiamo difenderci A prescindere dall’avversario. Loro in difficoltà? Tutte le squadre nel campionato possono avere momento di crisi. Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti»

TATTICA – «Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita»

RANIERI – «E’ un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente parole di ringraziamento per quello che mi ha dato, e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. La storia all’Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato con Claudio».

ATTACCO – «Tutti possono giocare insieme, hanno le qualità fisiche e mentali per farlo. Tutto dipenderà da come sceglieremo di giocare, ma dal mio punto di vista tutti loro possono giocare insieme, cercando sempre di dare il massimo nella fase offensiva e difensiva».

