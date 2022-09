Rade Krunic ha parlato a Dazn in una lunga intervista raccontando le emozioni scudetto e questo inizio di stagione del Milan

«Anche l’anno scorso nessuno credeva in noi e guardate come è finita . Abbiamo consapevolezza della forza della nostra squadra. Siamo pronti a fare grandi cose come l’anno scorso»

