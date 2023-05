Conferenza stampa Thiago Motta post Bologna Juve: le dichiarazioni del tecnico rossoblù dopo la gara del Dall’Ara

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna Juve.

PAREGGIO – «Non c’è rammarico vista la squadra che abbiamo affrontato oggi, non credo sia possibile schiacciarli per 90 minuti. Sono contento però di come abbiamo gestito i loro momenti migliori, siamo usciti bene grazie alle giocate di Ferguson e Dominguez. Nel secondo tempo siamo stati più uniti, abbiamo lasciato pochi spazi a gente come Rabiot e Cuadrado. Abbiamo dimostrato che con il controllo del pallone possiamo arrivare e dimostrare. I tifosi si saranno divertiti a vedere la gara, alla fine potevamo vincerla ma non c’è rammarico».

POSIZIONE DOMINGUEZ – «Volevamo creare più difficoltà all’avversario da quella parte del campo. I giocatori hanno la possibilità di cambiare la posizione, ma con la consapevolezza di quello che vogliamo ottenere».

SKORUPSKI – «Mi è sembrata una partita normale da parte sua, anche oggi ha fatto il suo. Nè di più nè di meno».

GIOCARE CONTRO LA JUVE – «Dal mio punto di vista ogni partita è diversa dalle altre. Oggi noi abbiamo tenuto e nella ripresa abbiamo giocato meglio, nonostante avessimo davanti la Juventus. Adesso pensiamo all’Empoli, un’altra gara da affrontare con lo stesso atteggiamento».

COLLOQUI CON SAPUTO – «Quello che stiamo ottenendo è merito di tutti quanti. Adesso però io penso al presente, passata la Juve dobbiamo pensare solo all’Empoli».

CAMBIASO – «Andrea ha una caratteristica diversa dagli altri terzini, il suo ingresso ci permette di cambiare modulo o comunque le posizioni mantenendo la stessa filosofia di gioco. Ha recuperato bene dall’infortunio, è uno che lavora bene. Oggi ha fatto lo sforzo di essere con noi, il suo ingresso è stato positivo».

