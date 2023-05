Samuel Iling-Junior, esterno della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match contro il Bologna. Le dichiarazioni

INGRESSO IN CAMPO – «Positivo, è stato un passo in avanti. Penso solo ad imparare le cose che ho sbagliato e ad andare avanti».

CONSAPEVOLEZZA DI POTER INCIDERE IN QUESTA SQUADRA – «Per me non è questione di età. Sì sono giovane, posso imparare, ma faccio vedere quello che posso fare».

OCCASIONE SPRECATA – «Potevo fare meglio, un altro controllo e prendere la porta. Domani vado ad allenarmi e ci provo».

SI ALLENA SUL DESTRO – «Ogni tanto sì. Col sinistro vado bene ma devo migliorare, così come col destro».

PREFERISCE GIOCARE DA ESTERNO PER L’ASSIST O SI VEDE PIU’ ATTACCANTE DA GOL – «Tutti e due. Mi piacciono di più gli assist, perché se c’è un attaccante come Vlahovic, Milik e Soulé fan gol. Ogni tanto sì gol, ma mi piace l’assist».

GIOCARE ALA DESTRA – «Ogni tanto quando vado in Nazionale inglese gioco a destra. Mi piace anche».

