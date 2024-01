Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo il Milan Bologna. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero

«Non mi cambia niente essere stato espulso, sono soddisfatto della prestazione. Il rigore non riesco a capirlo nemmeno dal campo, ma non parlo dell’arbitro. Se parlerò parlerà Sartori. Abbiamo sempre provato a fare le nostre partite. Chiaro che non vogliamo mai perdere, potevamo anche vincere stasera»

SODDISFAZIONE «Abbiamo fatto tanto. Riesco a capire e accettare che poi il risultato cambia il giudizio. Con la vittoria del Milan avremmo avuto altri giudizi, ma mi dà grande soddisfazione vedere la squadra così in campo»

ARBITRO «Non parlo dell’arbitro. Abbiamo Sartori che parlerà se ritiene. Non esco con il petto in fuori, mai, ma coi piedi per terra, sapendo che avremmo fatto una grande prestazione»

FISCHI IN APPLAUSI IN FUTURO «Penso solo al Bologna»

CARRIERA «Sono soddisfatto della mia carriera da calciatore, ho giocato nei migliori club del mondo. Mi sono sempre sentito molto italiano. Faccio l’allenatore con molta felicità. Non sto pensando al futuro, ma al presente: ciò che stiamo facendo ce lo meritiamo»

MILAN ANCORA DA SCUDETTO – «Si»

