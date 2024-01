Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo il match contro il Bologna di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Le parole di Stefano Pioli a Dazn nel post partita di Milan Bologna, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/24.

TANTA SFORTUNA – «Malgrado tutte queste sfortunate la partita l’avevamo rimessa in piedi, giocandola bene contro un ottimo Bologna. Nel secondo tempo abbiamo fatto noi meglio, il rimpianto c’è viste le tante occasioni negative che ci son state. Non siamo stati così attenti poi nel portarla a casa, è un peccato. Questo è il calcio, se ci ha dato qualche volta significa che ci abbiamo messo attenzione, oggi abbiamo pagato».

LEAO IN FASE DI NON POSSESSO – «Dipende molto dal nostro atteggiamento difensivo. Quando andiamo in parità numerica anche gli attaccanti esterni devono seguire i terzini. Tante volte sono io a dire a Leao di non seguirlo. Che possa essere più attento sì, ma ci dà tanto quando riparte».

CONTENTO A FINE STAGIONE SE… – «Se diamo il massimo e miglioriamo tantissimo il campionato scorso e andiamo avanti avanti in Europa League».

GIA’ SUCCESSO DI SBAGLIARE DUE RIGORI IN PARTITA – «No credo di no, onestamente no. È così, succede. L’ultima volta era successo nel 2015, succede una volta ogni 10 anni. Noi la grande rimonta, il grande secondo tempo, ci eravamo riusciti. Spiace come abbiamo subito l’azione del rigore, c’erano tante cose che potevamo fare meglio. Se abbiamo vinto a Udine nel finale vuol dire che ci abbiamo messo più concentrazione degli avversari, oggi dovevamo operare meglio».

LOFTUS-CHEEK – «È un giocatore con grandissime qualità. Ho allenato anche Milinkovic, sono due giocatori simili. Gli ho detto dopo due settimane di riempire l’area, ha fisicità. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, è un grandissimo giocatore. Poi è disponibile, ha voglia di imparare. Mi auguro continui così».

The post Pioli a Dazn: «C’è rammarico. Loftus-Cheek simile a Milinkovic, gli dissi questo dopo due settimane» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG