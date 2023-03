Soulè e Vlahovic in attacco, Gatti in difesa e De Sciglio sulla destra a centrocampo: ecco la formazione probabile della Juventus.

Sono state fornite conferme sulla formazione della Juventus in vista della partita contro l’Inter. Dopo il risveglio muscolare di questa mattina, sembra che la coppia d’attacco scelta sarà formata da Soulè e Vlahovic. In difesa, il confermato sarà Gatti. A centrocampo, invece, De Sciglio verrà schierato sulla fascia destra.

La formazione della Juventus sarà dunque un 3-5-2, con Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, e Soulè e Vlahovic in attacco.

Grande occasione quindi per il giovane argentino Soulé che stasera può diventare ufficialmente “grande”. Mancherà invece Miretti per infortunio, presenti in panchina Federico Chiesa e Angel Di Maria, oltre il giovane Sekulov.

