Stefano De Grandis e Giancarlo Padovan analizzano le opportunità e le difficoltà della Juventus in vista dell’Inter.

Il giornalista di Sky Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus, affermando che sarebbe importante recuperare alcuni giocatori come Milik, Pogba e Chiesa per avere una rosa profonda. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di risparmiare qualche giocatore in campionato se si vuole avere energie sufficienti per affrontare il successivo match contro lo Sporting.

Anche il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus in vista dell’incontro con l’Inter di San Siro. Ha dichiarato che l’unico attaccante disponibile per la Juventus potrebbe essere Soulé, ma che questo potrebbe essere un’opportunità per lui di dimostrare il suo valore. Padovan ha anche evidenziato che la Juve arriverà più stanca dell’Inter, nonostante quest’ultima abbia speso di più nel match contro il Porto. La partita sarà comunque aperta, con l’Inter che cerca di rivendicare il secondo posto. Infine, Padovan ha affermato che le semifinali di Coppa Italia saranno le due partite più interessanti da seguire.

