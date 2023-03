Inter-Benfica: sfida ai quarti di Champions League con un avversario che non va sottovalutato e un portiere decisivo.

L’Inter si troverà ad affrontare il Benfica nei quarti di finale di Champions League dopo aver eliminato il Porto. Nonostante il Benfica sia considerato una squadra inferiore rispetto ad altre come il Manchester City, il Bayern Monaco o il Real Madrid, sta dimostrando un gioco di alto livello in questa stagione, con numeri che ne certificano il valore. Il Benfica è una macchina da gol, ha segnato 23 gol in 8 partite e non ha mai giocato una partita senza segnare almeno una rete. Questa squadra segna più del Manchester City di Haaland e solo una volta in meno del Napoli, che ha segnato 25 gol.

Nonostante ciò, l’Inter non teme l’avversario ma è consapevole che sarà un ostacolo difficile da superare. La squadra italiana si affiderà ancora una volta ad André Onana, che è stato determinante nella partita contro il Porto e si è dimostrato il migliore in campo tra andata e ritorno. Onana è il portiere con il maggior numero di interventi in tutto il torneo, 38 in totale, ed è considerato il fattore in più dell’Inter. Inoltre, Onana ha alcuni motivi in più per voler fare bene contro il Benfica, poiché in passato ha commesso degli errori che hanno favorito il Benfica. Nonostante ciò, Inzaghi è fiducioso e si aspetta una prestazione eccellente da parte della sua squadra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG