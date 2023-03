L’Inter punta sulle prestazioni difensive europee per superare il Benfica in Champions League. La difesa completa sarà un’arma fondamentale.

L’Inter sta avendo una stagione difensiva altalenante, con 30 gol subiti in 26 partite di campionato e solo 7 in 8 partite di Champions League, con ben 5 clean sheet. Questa differenza è un motivo in più per credere nel passaggio del turno contro il Benfica, soprattutto perché la squadra portoghese ha dimostrato di essere molto offensiva e capace di segnare con facilità.

La Gazzetta dello Sport rassicura i tifosi dell’Inter sottolineando come la squadra si trasformi in Europa, riuscendo a difendersi con attenzione e cura dei dettagli. Infatti, su otto partite di Champions League, l’Inter è riuscita a tenere la porta inviolata per cinque volte, dimostrando di avere dei valori importanti e una grande capacità difensiva.

Inoltre, la difesa dell’Inter sarà al completo per il match contro il Benfica, con il ritorno di Skriniar e Bastoni, e Inzaghi potrà impiegare Darmian a centrocampo grazie all’importanza tattica di Skriniar. Acerbi ha dimostrato una grande capacità di lettura dei movimenti degli avversari e sarà un punto di forza per la difesa dell’Inter. Inzaghi dovrà lavorare anche sulla condizione di De Vrij, che ha giocato poco ma dovrà essere all’altezza degli altri compagni in vista della partita contro il Benfica.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG