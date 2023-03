La strategia vincente dell’Inter e l’importanza della gestione degli sforzi in vista degli impegni ravvicinati.

In un periodo di carenza di risorse da investire nel mercato, la strategia vincente è quella di cercare giocatori che non richiedano un esborso economico per il cartellino, l’Inter ha adottato questa politica da diversi anni e sta ottenendo ottimi risultati. Henrikh Mkhitaryan, che il tecnico José Mourinho avrebbe voluto trattenere alla Roma, è uno di questi “parametri zero” e i tifosi dell’Inter ne sono entusiasti, essendo diventato un vero “professore del centrocampo” capace di giocare indifferentemente in tutti i ruoli.

La squadra nerazzurra ha inoltre altri tre giocatori “parametro zero” che scenderanno in campo contro la Juventus: André Onana, Hakan Calhanoglu e Stefan De Vrij. Anche Francesco Acerbi, che è arrivato in prestito con diritto di riscatto, è un altro esempio di giocatore acquisito senza grandi spese.

Tuttavia, l’aspetto negativo di questa politica è che la squadra risulta molto anziana, e il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare attenzione a gestire gli sforzi dei suoi giocatori in vista degli impegni ravvicinati che la squadra dovrà affrontare tra campionato e Coppe. In questo senso, un altro giocatore “parametro zero”, Danilo D’Ambrosio, potrebbe essere un jolly utile per infondere un po’ di freschezza in campo e far riposare alcuni giocatori anziani.

