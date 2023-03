Inzaghi sottolinea l’importanza della partita dell’Inter e commenta sugli assenti e la preparazione mentale.

Dopo aver superato il turno in Champions League, l’Inter si prepara ad ospitare la Juventus in un’importante partita che si terrà domenica sera a San Siro, il derby d’Italia, prima della sosta per le nazionali. L’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha dichiarato in conferenza stampa che si tratta di una partita molto sentita e che rappresenta un grande evento per la società e per i tifosi.

Inzaghi ha anche sottolineato l’importanza della preparazione mentale per la squadra in vista della sfida contro la Juve. L’allenatore ha inoltre parlato degli assenti, tra cui Skriniar, Gosens e Bastoni, e ha espresso la sua fiducia nella capacità della squadra di far fronte alla situazione. Infine, Inzaghi ha parlato della necessità di trovare un equilibrio tra attaccare e non rischiare durante le partite, e ha sottolineato l’importanza del cammino dell’Inter in Europa, che rappresenta un grande stimolo per continuare a fare meglio.

