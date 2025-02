“Confermato: arriva a marzo!” Prima mossa del Milan per uscire dalla crisi

La società è pronta a muoversi su più campi per uscire dal buco nero di questa stagione disastrosa

La società rossonera sta provando a fare di tutto per raddrizzare una stagione che sembra davvero maledetta. Le scelte estive non hanno assolutamente ripagato sul campo, con Fonseca esonerato dopo pochi mesi e con Morata ceduto al Galatasaray nella finestra di mercato successiva. Le pezze messe dalla dirigenza milanista non si sono rivelate efficaci: con Conceiçao, il Diavolo non ha spiccato il volo e ha salutato la Champions League. In campionato le cose non vanno meglio, con il quarto posto distante ben otto lunghezze.

I cambiamenti a stagione in corso

La dirigenza rossonera ha scelto di investire nel mercato invernale per invertire la rotta e a Milanello sono arrivati giocatori del calibro di Gimenez, di Walker e di Joao Fèlix, senza dimenticare due gregari come Sottil e Bondo. Il rendimento del Diavolo, però, non è migliorato: in campionato, la soddisfazione derivata dalle due vittorie contro Empoli e Verona è stata cancellata dalla sconfitta di Torino e dall’eliminazione in Champions. Il Milan ha cambiato soprattutto in campo, ma non sarà l’unico aspetto che varierà: è attesa una nuova assunzione a livello societario.

La deadline per il nuovo direttore sportivo

Nell’organigramma societario, c’è un posto che è rimasto vacante dopo l’esonero di Antonio D’Ottavio, ovvero quello di direttore sportivo. Il Milan vuole scegliere il suo prossimo dirigente entro la fine di marzo perchè ritiene che il DS sia un ruolo fondamentale per fare da collante tra la squadra e la società. Il nome in pole nella lista rossonera sembra essere quello di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid dal 2017 a gennaio 2025. In seconda fila i profili di Fabio Paratici, di Igli Tare e di François Modesto. Berta, tra l’altro, è stato uno dei protagonisti nella trattativa che ha portato Joao Félix all’Atletico per una cifra intorno ai 120 milioni di euro. Entro fine marzo la società rossonera scioglierà le sue riserve e annuncerà il nuovo dirigente.

