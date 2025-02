Milan e Roma, nuovi movimenti di mercato: in arrivo un altro scambio?

Milan e Roma ci riprovano: un altro scambio è nell’agenda dei club!

Nonostante la finestra di mercato estiva sia ancora lontana, sia il Milan che la Roma sono consapevoli di dover concentrarsi sul campionato per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League, traguardo raggiungibile attraverso il quarto posto in classifica. Per i rossoneri, le prossime settimane si preannunciano intense, con la possibilità di un’ulteriore trasformazione della squadra, considerando i numerosi cambiamenti avvenuti durante la sessione di gennaio.

Le due società, storiche rivali, hanno già collaborato in passato, portando a termine un accordo significativo per entrambe. Ora, si avvicina il momento di avviare nuove trattative per definire il futuro dei giocatori coinvolti, con un occhio di riguardo anche verso altri profili che potrebbero essere inclusi nelle discussioni.

Milan-Roma, asse di mercato caldo: in bilico i riscatti di Abraham e Saelemaekers

Il recente accordo di prestito tra Milan e Roma, che ha visto Tammy Abraham trasferirsi in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso, sembra aver portato benefici a entrambi i giocatori. Nonostante alcuni gol importanti segnati da Abraham, come quelli contro l’Inter, l’attaccante inglese non è mai riuscito a conquistare un posto da titolare fisso nel Milan, chiuso dall’arrivo di Santiago Gimenez. Tuttavia, il club rossonero sembra intenzionato a trattenere Abraham, il cui contributo potrebbe rivelarsi prezioso in futuro. Parallelamente, Saelemaekers ha trovato alla Roma lo spazio e la fiducia che gli mancavano a Milano, diventando un punto di riferimento per la squadra di Claudio Ranieri. Schierato come esterno destro nel modulo 3-5-2, il giocatore belga sta esprimendo al meglio le sue qualità, come dimostrato dalla sua recente rete contro il Monza. Le prestazioni di Saelemaekers hanno convinto la Roma a volerlo trattenere a fine stagione.

Milan, tutto pronto per il clamoroso ritorno?

Milan e Roma sono intenzionate a trovare un nuovo accordo per un altro giocatore, questa volta a titolo definitivo. Nell’operazione potrebbe essere coinvolto anche Bryan Cristante, centrocampista che era già in procinto di lasciare la Roma lo scorso gennaio e che era stato proposto all’Inter. Durante il mercato estivo, la situazione potrebbe ripetersi e il Milan potrebbe essere interessato a riportare Cristante a casa, dato che è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere.

