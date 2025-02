Milan, in panchina c’è Massimo Oddo: l’ultima novità a Milanello

Secondo ribaltone nell’ambiente rossonero: dopo il cambio in prima squadra, arriva una svolta anche nella seconda

È inutile negarlo: la stagione del Milan, per ora, è un completo fallimento. La scelta di Fonseca non apprezzata dai tifosi e dai giocatori, l’addio alla lotta scudetto dopo poche giornate, l’avvicendamento in panchina a fine 2024 e la prematura uscita dalla Champions. Si può dire che l’unico percorso positivo dell’annata rossonera sia quello in Coppa Italia, anche se la semifinale è un traguardo minimo per una società di questa caratura. In contemporanea a questa stagione difficile, la società ha messo in piedi il progetto della seconda squadra, il Milan Futuro, con Francesco Camarda come uomo copertina della giovanissima rosa.

I risultati del Milan Futuro

La seconda squadra rossonera è stata inserita nel girone B di Serie C per la sua prima esperienza. I risultati, fino a questo momento, sono in linea con quelli della rosa a disposizione di Conceiçao, ovvero disastrosi. Il Milan Futuro si trova in diciottesima posizione e in piena zona playout, a soli tre punti dall’ultimo posto occupato dal Legnago. Bisogna ammettere che non sempre tutti i giovani prospetti rossoneri non stati a disposizione: Camarda 10 presenze in campionato, Jimenez 14, Bartesaghi 19 e Zeroli 15, con quest’ultimo che si è trasferito in prestito al Monza nel mercato invernale. I problemi a livello numerico della prima squadra non hanno aiutato mister Bonera, che si è ritrovato in grande difficoltà.

Cambia anche il Milan Futuro: arriva Massimo Oddo

La società rossonera, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Pescara, ha deciso di esonerare Daniele Bonera e di affidare la panchina ad un altro allenatore con il passato rossonero (da giocatore), Massimo Oddo. L’ex terzino ha più esperienza del predecessore: nella sua carriera ha allenato Pescara, Udinese, Crotone, Perugia, SPAL e Padova. La nuova guida tecnica affronterà subito uno scontro diretto: il Milan Futuro farà visita al Legnago ultimo in classifica. Oddo è chiamato a partire forte per evitare la retrocessione, con la salvezza diretta che dista 8 lunghezze.

