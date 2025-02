Milan, Conceiçao fa fuori un big in attacco: cercasi equilibrio

I “Fantastici Quattro” non hanno prodotto l’effetto desiderato e il tecnico portoghese ha deciso di sacrificarne uno all’insegna dell’equilibrio

Nelle ultime due uscite con i quattro tenori là davanti, il Milan non ha convinto. Contro il Feyenoord, dopo pochi secondi è arrivato il gol di Gimenez, ma l’ingenuità di Theo Hernandez ha compromesso la gara, finita 1-1. Conceiçao ha riproposto l’esperimento con il Torino ma, in questo caso, nessuno dei quattro è andato in gol o ha fornito un assist e per il Diavolo è arrivata una sconfitta. Paradossalmente, i rossoneri hanno creato di più con l’ingresso di due gregari come Sottil e Abraham, giocatori dal calibro diverso rispetto a Leao e a Joao Félix, ma sicuramente più attivi della coppia lusitana. Ora il Milan è atteso dalla trasferta di Bologna e dallo scontro diretto in casa con la Lazio: non si può più sbagliare e Conceiçao lo sa bene.

L’intensità degli allenamenti a Milanello

Il tecnico portoghese, oltre che sulla testa dei giocatori, sta lavorando molto sul piano fisico. Sergio vuole una squadra molto aggressiva, che pressa in maniera feroce e con la difesa alta per accorciare le distanze tra i reparti. Da marzo, i rossoneri avranno tutta la settimana per lavorare e per preparare le gare di campionato, aspetto da non sottovalutare per il rush finale. Conceiçao chiede tanta intensità anche in allenamento: vuole un Milan tirato a lucido per il finale di stagione; d’altronde, se vorrà raggiungere il quarto posto, servirà un percorso quasi perfetto.

Cercasi equilibrio: fuori uno dei quattro attaccanti

Molto probabilmente, nelle prossime partite Conceiçao non riproporrà il modulo con quattro attaccanti. A farne le spese, ancora una volta in questa annata, sarà Rafa Leao, pronto a subentrare dalla panchina per la nona volta in stagione. Al numero dieci vengono imputate sempre le stesse responsabilità: non rincorre l’avversario, pressing blando e poco aiuto in difesa. Se in un modulo più equilibrato ti puoi permettere un giocatore meno presente in fase difensiva, con i quattro attaccanti tutti devono essere disposti a sacrificarsi. Con ogni probabilità, quindi, Leao sarà quello escluso dall’11 titolare, con Pulisic, Joao Félix e Gimenez dal primo minuto in attacco, mentre Musah, Fofana e Reijnders formeranno la cerniera di centrocampo. Il portoghese, in questa stagione, ha fatto molto bene da subentrato: può essere decisivo anche dalla panchina con le sue sgaloppate contro avversari più stanchi.

