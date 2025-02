Giroud, che “brutta fine”: l’immagine imbarazzante fa il giro del mondo

L’ex attaccante rossonero si è trasferito a Los Angeles in estate, ma è sempre rimasto nel cuore dei tifosi

Il legame tra Olivier Giroud e il popolo rossonero sarà eterno. L’attaccante francese, arrivato sotto la Madonnina nell’estate del 2021, ha incantato i tifosi con le sue prodezze per tre stagioni. Memorabile l’anno dello scudetto, con la doppietta decisiva contro l’Inter nel derby di ritorno e la doppia marcatura nell’ultima gara contro il Sassuolo, match che ha consegnato il tricolore al Milan. In totale, l’ex Arsenal e Chelsea ha collezionato 49 reti in 132 presenze con la casacca rossonera. Il campione del mondo, dopo aver salutato San Siro con un gol alla Salernitana, è volato a Los Angeles per affrontare la sfida della MLS.

La nuova vita di Giroud

L’avventura di Giroud con il Los Angeles FC non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra californiana ha chiuso la regular season al primo posto nella Western Conference, ma nei playoff è stata eliminata in semifinale dai Seattle Sounders, quarta testa di serie dell’ovest. La sconfitta ha precluso a Giroud e compagni di giocarsi la finale contro i Los Angeles Galaxy di Giorgio Chiellini, poi diventati campioni con la vittoria sui New York Red Bulls. Il francese non ha realizzato nessuna marcatura in MLS, mentre è riuscito a gonfiare la rete sia in US open Cup, che in Leagues Cup.

Il freddo polare del Colorado e l’immagine di Olivier

La prima partita di questa stagione è stata un vero e proprio dramma per Giroud: nell’andata della CONCACAF Champions Cup, i californiani hanno fatto visita ai Colorado Rapids. Il match è finito 2-1 per i padroni di casa ed è stato disputato in condizioni atmosferiche quasi impossibili. Il termometro segnava -15 gradi e l’immagine della barba di Giroud, completamente ghiacciata dal freddo polare, ha fatto il giro del mondo. Il Los Angeles FC avrà modo di rifarsi nella gara di ritorno del 26 febbraio: sicuramente, nella città degli angeli, le condizioni climatiche saranno più favorevoli.

