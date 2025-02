Torino-Milan, i voti della Gazzetta ai rossoneri

I voti della Rosea dopo il match fra Torino e Milan terminato per 2-1

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, il Milan rischia seriamente di compromettere anche la qualificazione al quarto posto. La squadra di Conceiçao ha subito una sconfitta per 2-1 sul campo del Torino, in una trasferta che si è rivelata particolarmente difficile. Gli errori dei rossoneri hanno permesso alla squadra di Vanoli di ottenere una vittoria importante, allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione.



I migliori e i peggiori del match secondo la Gazzetta dello Sport

I migliori

SOTTIL 6,5: È stata la vera sorpresa della partita. Il suo contributo sulla sinistra è stato superiore a quello di Leao, creando diverse occasioni da gol, incluso l’assist per il pareggio di Reijnders

REIJNEDRS 6,5: Con l’arrivo di Joao Felix è costretto a indietreggiare nel campo poi si butta in avanti e trova il goal del momentaneo pareggio

PAVLOVIC 6: “Spirito slavo e guerriero”. Difende e attacca in continuazione. Se tutti avessero la sua grinta il Milan non sarebbe ridotto così

I peggiori

MAIGNAN 5: In occasione dell’autogol si è trovato in una situazione critica, non ha compreso il pericolo e ha colpito Thiaw con una pallonata. Si è riscattato con gli interventi su Pedersen e Vlasic.

THIAW 5: Nonostante la sfortunata autorete, Thiaw non ha colpe. Tuttavia, nel momento cruciale della punizione, invece di proteggere la palla, si allontana, permettendo a Sanabria di servire Gineitis.

LEAO 4,5: Un rigore causato e 45 minuti di nulla. La sua partita si conclude qui, con Conceiçao che lo toglie all’intervallo.

Tutti i voti dei rossoneri

JIMENEZ 6: Uno dei pochi che si salva, vince spesso il duello con Elmas e prova a spingere. Sette cross messi in cascina.

HERNANDEZ 5,5: Appare confuso e un po’ frastornato. È soprattutto preoccupato di evitare ulteriori errori. La sua energia propulsiva è limitata.



MUSAH 5,5: Primo baluardo contro le ripartenze del Toro. Ammonito forse ingiustamente, ma al di là di questo, il suo contributo si limita a correre e a tamponare.

PULISIC 5: Il rigore sbagliato pesa come un macigno, ma non è il solo a essere insufficiente. La convivenza con Felix è tutt’altro che semplice.

JOAO FELIX 5,5: L’azione di pregio di Gimenez, che ha liberato uno spazio con un bel gesto tecnico, è un episodio isolato, così come il tiro debole parato da Milinkovic.

GIMENEZ 5: Due occasioni buttate via: sul fantastico assist di Joao Felix si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, sul cross di Pulisic sfiora la palla di testa ma non conclude

ABRAHAM 5: Abraham, prestazione insufficiente. Non trova la porta, nemmeno per sbaglio, nonostante il Milan spinga al massimo





