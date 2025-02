“Lascia il Milan e vola a Manchester”: scenario sorprendente per il top player rossonero

Il big rossonero, nonostante le prestazioni altalenanti della stagione, attirerà diversi interessi in estate

Il Milan continua a leccarsi le ferite derivanti dal doloroso spareggio Champions con il Feyenoord. L’eliminazione dalla massima competizione europea ha scosso l’ambiente rossonero, con i tifosi che ora chiedono un’inversione di rotta alla squadra. La società ha confermato Conceiçao sulla panchina del Diavolo ma, se il tecnico lusitano vorrà rimanerci, dovrà centrare almeno il quarto posto in Serie A. L’impresa non è impossibile, ma la squadra rossonera dovrà trovare la continuità che è sempre mancata in questa stagione storta.

In estate, il Diavolo cambierà pelle

Se l’attenzione di Conceiçao e dei suoi ragazzi è rivolta unicamente al campo, lo stesso non si può dire della dirigenza, impegnata su più fronti. Capitolo rinnovi: Maignan e Reijnders sono molto vicini alla firma, Theo Hernandez non è mai stato così lontano. Il laterale francese è in scadenza nel 2026 e, in assenza di un prolungamento, il Milan sarà costretto a cederlo nella prossima sessione di mercato. Negli uffici di Casa Milan si vogliono evitare altri casi Donnarumma, con il portiere campano che ha lasciato a zero il Diavolo.

I Red Devils nel destino di Theo?

Un’altra squadra che rivoluzionerà completamente la sua ossatura in estate è il Manchester United. I Red Devils, attualmente quindicesimi in Premier League, hanno affidato la panchina a Ruben Amorim, ma i risultati non sono migliorati. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente una campagna acquisti importante nella prossima sessione e uno dei primi obiettivi sembra proprio Theo Hernandez. Il terzino della nazionale francese ha rifiutato il Como a gennaio perchè voleva giocare in un club pronto a vincere la Champions League, competizione che lo United non disputerà nella prossima stagione. Vedremo se il fascino della storia dei Red Devils convincerà Theo a mettere fine alla sua carriera in rossonero.

Leggi l’articolo completo “Lascia il Milan e vola a Manchester”: scenario sorprendente per il top player rossonero, su Notizie Milan.