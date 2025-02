L’annuncio che scuote l’ambiente: Roberto Donadoni in panchina

L’ex Milan è pronto per una nuova avventura nel campionato italiano. La sua decisione è stata presa e ora non ci resta che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni.



L’ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Donadoni, è pronto a tornare in panchina dopo un periodo di inattività. In una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Donadoni ha dichiarato di voler ripartire dalla Serie A, nonostante le diverse proposte ricevute da club esteri. Il tecnico ha confermato di aver avuto contatti con alcune società di Serie A, senza però specificare quali. Non resta dunque che attendere le prossime settimane per capire se Donadoni tornerà ad allenare in questa stagione o se dovrà aspettare la prossima estate.

Tra le possibili destinazioni di Donadoni, nelle scorse settimane erano state ipotizzate le panchine di alcune squadre di Serie A in difficoltà, come il Cagliari, il Genoa e il Torino. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali di trattative in corso. Donadoni è fermo dalla stagione 2020-2021, quando allenava lo Shenzhen in Cina. La sua ultima esperienza in Serie A risale invece alla stagione 2017-2018, quando sedeva sulla panchina del Bologna.

Il sogno proibito di Donadoni

Dopo diverse esperienze all’estero, per Donadoni è giunto il momento di tornare in Serie A. Il tecnico ha più volte espresso il desiderio di tornare ad allenare nel nostro campionato e per farlo è necessario trovare la giusta opportunità. In una recente intervista al Corriere dello Sport, ha dichiarato di essere rammaricato di non essere mai riuscito a sedere sulla panchina del Milan, ma i rossoneri al momento non sembrano essere un obiettivo realistico, a meno che non si decida di esonerare Conceicao e affidare la squadra a un traghettatore. Donadoni, tuttavia, è alla ricerca di un progetto a lungo termine. C’era stata la possibilità di allenare il Monza, ma l’accordo non si è concretizzato a causa del ritorno di Nesta. I rapporti con Galliani sono buoni e chissà che al termine della stagione non si possa decidere di puntare su di lui per ripartire dalla Serie B. Una scommessa, ma che il tecnico potrebbe accettare vista la sua voglia di tornare in panchina.

Ancora nessun offerta, ma il tecnico ex Juve scalpita per un ritorno in panchina

Roberto Donadoni desidera fortemente tornare ad allenare, indipendentemente dalla squadra. Attualmente la situazione è incerta e sarà necessario attendere per valutare la possibilità di un accordo.

