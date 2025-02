Colpo Milan, la rivelazione: a Milanello arriva il turbo che incantò Mancini

I rossoneri hanno deciso di accelerare per il terzino sinistro

Il Milan ha preso una decisione: è necessario un cambio di rotta sulla fascia sinistra, indipendentemente dall’esito della trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino francese ha giocato moltissimo in questa stagione, anche quando non era al meglio della condizione fisica, perché manca un’alternativa di livello in rosa (Filippo Terracciano è stato adattato in quel ruolo senza grandi risultati). Tra Agumela Kabar del Borussia Dortmund e il forte e costoso Maxim De Cuyper, spunta una nuova candidatura dal Brasile.

Lucas Piton, è lui la nuova idea per la fascia sinistra

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan ha incaricato i suoi osservatori in Sud America di redigere relazioni dettagliate su Lucas Piton Crivellaro del Vasco Da Gama. Il giocatore si distingue per la sua eleganza nel gioco con il piede sinistro e la capacità di avanzare con la palla. Tra le sue migliori qualità spiccano anche il cross, la velocità e una personalità notevole, soprattutto considerando la sua giovane età. Il Vasco da Gama sarebbe disposto a cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi per una cifra intorno ai 9 milioni di euro.

Ma la questione passaporto rallenta tutto

Il terzino sinistro brasiliano Lucas Piton potrebbe essere un rinforzo per il Milan nel prossimo futuro. Il giocatore, nato a San Paolo nel 2000, è in possesso di passaporto italiano grazie alle origini venete dei bisnonni. Questo potrebbe agevolare il suo trasferimento in Italia, poiché non occuperebbe uno slot da extracomunitario nella rosa del club rossonero.

Piton è stato anche pre-convocato dalla Nazionale italiana nel 2023, prima delle Final Four di Nations League, ma non è sceso in campo. Il suo profilo è stato visionato dagli osservatori del Milan in Sud America, che hanno avuto modo di seguire le sue prestazioni nel Vasco da Gama. Il Milan ha necessità di rinforzare la fascia sinistra, e Piton potrebbe essere un’opzione interessante. Il giocatore ha mostrato buona tecnica e velocità, e potrebbe essere un valido sostituto di Theo Hernandez.

Tuttavia, il Milan dovrà valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo del giocatore. Il costo del cartellino di Piton potrebbe essere elevato, e il club rossonero dovrà decidere se investire su un giocatore che non ha ancora esperienza nel calcio europeo. In ogni caso, l’interesse del Milan per Lucas Piton dimostra che il club è alla ricerca di giovani talenti da inserire in rosa. Il giocatore brasiliano potrebbe essere un rinforzo importante per il futuro del club rossonero.

Leggi l’articolo completo Colpo Milan, la rivelazione: a Milanello arriva il turbo che incantò Mancini, su Notizie Milan.