Separazione definitiva, il Milan pronto a riaprire la trattativa: un altro bomber nel mirino

Dopo Santiago Gimenez il Milan è pronto a fare un altro grosso investimento in attacco, un bomber da affiancare al Messicano

Il Milan, tra le big, è stata una delle squadre più attive in sede di calciomercato, forse insieme alla Juventus. I rossoneri hanno salutato qualche esubero come Okafor e la punta di riferimento come Morata, per portare a Milano Santiago Gimenez e Joao Felix. Se il primo è arrivato a titolo definitivo, il secondo è arrivato in prestito secco, e si sta già studiando l’offerta giusta per convincere il Chelsea e prenderlo a titolo definitivo. Ma nel frattempo i nuovi obiettivi non mancano.

Milan, dalla Champions League dipende il mercato

In modo particolare oltre alla situazione difesa da monitorare, dove c’è qualche nome in uscita ed eventualmente andrebbe sostituito, da monitorare c’è anche la situazione attacco. Il Milan ha ceduto Morata ed Okafor a gennaio, per sostituirli – come detto prima – con Santiago Gimenez e Joao Felix. Ma a Conceicao, o comunque alla dirigenza, non basta.

I rossoneri vorrebbero un’altra punta di ruolo per affiancare il messicano in attacco, l’ideale sarebbe qualcuno che conosce già bene il campionato di Serie A. Chi meglio di Lorenzo Lucca? L’attaccante dell’Udinese è reduce da una sfuriata con i compagni, ed il Milan ha quindi drizzato subito le antenne degli uomini mercato.

Milan, torna di moda il nome di Lucca

Già in passato il Milan aveva manifestato, anche se in modo molto timido, il suo interesse nei confronti dell’attaccante italiano dell’Udinese. Dopo il clamoroso episodio avvenuto ieri nel corso della partita contro il Lecce, tutte le squadre interessate hanno drizzato le antenne. Se Lucca dovesse rompere con l’ambiente (ma anche se non dovesse farlo) ci sono grandi probabilità che in estate saluti Udine.

Per caratteristiche Lucca potrebbe sposarsi molto bene con il modo di giocare di Santiago Gimenez. Specialmente se Abraham non dovesse venire riscattato, tornando quindi alla Roma, il Milan tornerebbe seriamente alla carica, magari anche provando a prenderlo a titolo definitivo.

