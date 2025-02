A giugno nuova rivoluzione?

Gerry Cardinale sarebbe estremamente insoddisfatto della situazione generale del Milan, imputando la colpa sia alla rosa che alla dirigenza. Infatti entro giugno potrebbe arrivare un DS fra i più importanti al mondo, che si porterebbe in rossonero uno dei suoi fedelissimi: un bomber da almeno 20 gol l’anno. Ma, in attesa della sua risposta, Cardinale sta cominciando a ragionare assieme ai dirigenti ad una strategia per rinforzare in modo consistente la squadra nel prossimo mercato.

Theo e i riscatti per finanziare il mercato

Attualmente il Milan è proprietario del cartellino di vari giocatori che sono in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Questi giocatori sono fuori dal progetto rossonero e, se venissero riscattati tutti, il diavolo guadagnerebbe una somma superiore ai 100 milioni di euro. Oltre a quella cifra potrebbero arrivarne 40 dalla cessione di Theo Hernandez, arrivando così ad un budget di circa 150 milioni da investire sul mercato derivante da giocatori che non rientrano nei piani del Milan.

Primo colpo rossonero? Il Milan punta forte Ricci

Oltre alle uscite il Milan si sta muovendo pure per ricercare profili idonei che possano essere titolari nella squadra del prossimo anno, e il primo obbiettivo sarebbe il centrocampista granata Samuele Ricci. Il ragazzo però è sul taccuino di molte squadre, fra cui Inter e Juventus, ma Moncada sembrerebbe avere una corsia preferenziale nella trattativa con i granata. Il toro valuta Ricci 35 milioni.

Leggi l’articolo completo Milan, concluso il primo colpo estivo: trattativa da 35 milioni di euro, su Notizie Milan.