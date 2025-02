Sarri nuovo allenatore del Milan: l’ex Lazio e Juve si espone

L’ex allenatore di Juventus e Napoli, ha parlato del suo futuro e di quel tanto narrato interesse nei suoi confronti da parte del Milan

Il Milan sta navigando in acque poco chiare e soprattutto poco sicure per alcuni membri dell’equipaggio. In primis per il capitano della nave, Sergio Conceicao. Le prossime partite, a partire dal recupero contro il Bologna, potranno essere decisive per il tecnico portoghese. Dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League, sono iniziati a circolare i primi nomi, anche da oltre il confine con la Svizzera.

Milan, quale futuro per Conceicao

In questi giorni si è parlato molto, anzi moltissimo, della situazione contrattuale del portoghese. In modo particolare a venire fuori è stato il discorso legato alla clausola presente nel contratto del mister ex Porto. Una clausola che ha un po’ caratterizzato il Milan di questa stagione, perché si tratta di una possibilità molto simile a quella vista con l’altro portoghese, Paulo Fonseca.

In particolare, nonostante abbia firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026, Conceicao potrebbe essere esonerato dalla società rossonera entro giugno, così facendo il Milan non dovrebbe pagare lo stipendio restante al mister, ovvero quello di tutta la prossima stagione. Stessa cosa che si è verificata con mister Fonseca, salutato anzitempo e con lo stipendio pagato solamente fino a giugno 2025. Ma se dovesse andare via Conceicao, chi arriverebbe sulla panchina rossonera? Una pista porta a Maurizio Sarri.

Milan, le parole di Sarri sull’interessamento

A parlare dell’interessamento del Milan, al Corriere dello Sport, è stato lo stesso Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio, tra le altre, ha commentato così le voci: “Posso dire che ho ricevuto proposte strutturate in maniera tale da non tentarmi. La Serie A è casa mia, il campionato più adatto alle mie caratteristiche e quello nel quale mi sentirei più a mio agio. Poi mi piace anche la Premier League, lì si respira un clima unico“.

