Milan, che guaio, saltano in 5: “Giocheranno sempre gli stessi”

Sarà un giugno pieno di addii?

Quest’estate il Milan punterà ad avere un budget di mercato di circa 200 milioni, per poter potenziare adeguatamente la rosa. Questa cifra deriverà dalla cessione dei giocatori in prestito con opzione di riscatto, di alcuni big (fra cui uno che fino a pochi mesi fa sembrava incedibile), ma anche di tutti quei giocatori che si allenano con il gruppo squadra ma che fino ad oggi hanno ottenuto pochissimi minuti in campo.

Basta esperimenti, giocheranno sempre gli stessi

Dopo l’uscita di scena dalla Champions League la società è stata chiara con allenatore e squadra: sarà tassativo centrare il quarto posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia. Questo vuol dire che fino a giugno verosimilmente giocheranno sempre gli stessi giocatori, i migliori a disposizione di Conçeicao, in modo da poter scalare rapidamente la classifica. Non ci sarà spazio per provare i giocatori che fino ad ora hanno ottenuto pochi minuti. Per quanto possa essere brutto chi fino ad ora ha giocato poco non vedrà più il campo fino a fine campionato.

I cinque che non vedranno più il campo

Nel concreto i giocatori che hanno la certezza di lasciare la squadra a giugno senza aver giocato un minuto nel girone di ritorno sono: Abraham, Chukwueze, Loftus-Cheek, Jovic e Terracciano. Infatti questi giocatori fino ad ora non hanno dimostrato alla società di essere giocatori da Milan e, essendo che non scenderanno in campo nel girone di ritorno, la società potrebbe anche optare per la cessione a ribasso, come nel caso di Loftus-Cheek. Infatti prima dell’uscita dalla Champions il piano era farlo giocare per aumentare la sua appetibilità sul mercato dopo la partita con il Feyenoord i piani sono decisamente cambiati.

